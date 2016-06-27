Xiaomi Mi5. Когда круто не значит дорого.

Продукция Xiaomi не нуждается в представлении практически во всех странах мира. Эта компания уже несколько лет не дает спокойно зарабатывать технологическим гигантам, врываясь в различные сегменты электроники с качественной и крайне дешевой техникой, и не давая конкурентам никаких шансов на нормальные заработки и приличный навар от продаж. Достаточно вспомнить их смарт-браслет за $15, который умел все тоже, что другие за $60, или смартфоны по $200 с качеством и фишками аппаратов, минимум в два раза дороже. Этот сценарий повторяется раз за разом теперь и на рынках гироскутеров или беспилотных дронов ,увеличивая и без того огромную армию фанатов Xiaomi.

На родном же для компании рынке смартфонов и так сегодня конкуренция весьма жесткая, но Xiaomi опять «дает под дых» рынку, выпуская железный 5-ти дюймовый аппарат со сканером пальца и бодрой начинкой всего за 103 доллара… Флагманские же гаджеты — отдельная песня, за ними наблюдают все без исключения: одни, ожидая подвоха и очередного обрушения общепринятых законов жанра, а другие, — с надеждой получить максимум технологий за минимальные деньги.

Весной этого года такое событие произошло в очередной раз, и мы даже вели прямую трансляцию презентации, на которой вице-президент Xioami Hugo Barra представил миру флагманский Mi 5.

Кому интересно, как это было, советую посмотреть видео еще раз. Я же тогда решил обязательно получить такой гаджет на обзор, уж больно вкусным показалось сочетание топового процессора Snapdragon 820 и стоимости младшей модификации всего в 300 с небольшим долларов — на уровне конкурентов среднего, если не начального уровня.

Видимо, такое желание было не у меня одного — Mi5 стал бестселлером в Китае, а Xiaomi даже столкнулась с дефицитом поставок, однако выход был найден с помощью одного из интернет-магазинов, торгующих техникой оттуда.

Я имею ввиду JD.com, где искомый гаджет был заказан за $319 с бесплатной доставкой в СПб в течение 2-х недель и добрался до меня в самом начале июня.

Я специально рассчитывал на младшую модификацию гаджета, которая обошлась примерно мне за 20000 рублей, поскольку считаю, что она будет самой популярной, а 32-х гигабайт постоянной памяти на борту, в принципе, хватит большинству пользователей.

Итак, вот и он сам, а с момента заказа на сайте JD прошло чуть больше 2-х недель, зато меня избавили от контакта с «любимой» Почтой России, а некий таинственный курьер привез мне посылку прямо к дому, за что хочу сказать ему большое спасибо!

Аппарат поставляется в довольно большой для 5-ти дюймового смартфона коробке, где помимо гаджета обнаруживается лишь несколько бумажных инструкций, адаптер питания и USB-кабель.

Первое впечатление некой «воздушности» гаджета появилось сразу, как только я взял его в руки. Думаю, причиной тому и белый цвет корпуса, и вес, всего 129 граммов, и толщина в 7.2 миллиметра, и скошенные боковины, из-за которых аппарат кажется еще меньше.

В отличие от побывавшего у меня в руках перед этим Meizu PRO 6, на Mi5 Xiaomi пытается копировать внешность не iPhone, а скорее самого себя с прошлогодними моделями Mi Note или Mi note PRO, хотя скошенный по краям задник очень напоминает и нынешний Samsung S7, тот что поменьше и с прямым экраном.

Даже заднее стекло имеет похожий изгиб, плавно переходящий в алюминиевый торец, что смотрится довольно эффектно, а в руке чувствуется еще лучше, поскольку боковины получаются тонкими, а изгиб лодочки идеально ложится в руку, не впиваясь в ладонь острыми гранями.

Mi5 играет в самом востребованном и массовом мировом сегменте устройств с диагональю экрана около 5 дюймов — таких аппаратов в мире продается подавляющее большинство.

Если быть точным, тут 5.15 дюйма и FHD разрешение на IPS-матрице. Как известно, на картинке сегодня экономить не принято, и особенно когда речь заходит о флагманах, так что обсуждать нюансы картинки едва ли скучно, — она хороша буквально во всем, насколько может быть хороша IPS-матрица последнего поколения.

Плюс к этому — встроенные инструменты оболочки MIUI 7 позволят при желании подкрутить и цветовой тон, и контрастность картинки.

Кстати, Mi 5 сразу продается с Android 6 на борту, а программная часть всех смартфонов Xiaomi всегда была очень сильным козырем, ведь именно с прошивок для других гаджетов они в свое время и начинали, так что настроить и преобразить практически каждый элемент интерфейса можно как угодно, и это крайне удобно.

Согласно новейшей моде на тонкие рамки по краям экрана здесь разработчики постарались учесть и этот тренд, хотя и не совсем честно, что особенно хорошо видно на белом.

Дело в том, что в выключенном состоянии экрана фронтальное стекло действительно занимает почти всю ширину корпуса, оставляя по бокам менее миллиметра, однако сам экран оказывается чуть уже, и изображение отстает еще миллиметра на полтора от края.

В итоге, рамки примерно по 2.5 миллиметра справа и слева получаются действительно небольшими, хотя и не рекордными в классе, а вот от модного нынче закругленного по краю стекла 2.5D Xiaomi отказались совсем, что, впрочем, гаджет совсем не портит.

Отдельно хочу подчеркнуть олеофобный слой на экране или что-то подобное с просто феноменальным скольжением!

Кажется, что экран намазан маслом, настолько легко по нему можно скользить пальцем и скролить списки, причем отпечатки на поверхности практически не различимы. Интересно, сколько времени этот эффект продержится при реальной эксплуатации?

В защиту светлого корпуса отмечу, что и на заднике грязь с отпечатками совсем не видна, а главным недостатком любого стеклянного бутерброда считаю то, что он очень скользкий, и постоянно норовит проскользнуть между пальцев владельца на встречу земле.

В отличии от линейки Redmi, где сканер пальца закрепился в круглом окошке на спине аппарата, флагмана причесали по образу и подобию конкурентов от Apple, Samsung или Meizu с механической клавишей Home, где вся лицевая часть кнопки и есть сканер. В исполнении Xiaomi получилось почти идеально — сканер срабатывает с такой скоростью, что не успеваешь разглядеть экран блокировки, а сама кнопка имеет четкий и очень приятный для пальца ход.

Однако, чтобы ее удобно было находить на ощупь, поверхность клавиши возвышается на корпусом совсем на чуть-чуть, но этого, к сожалению, достаточно, чтобы случайно нажимать ее в кармане брюк, или когда аппарат лежит экраном вниз на плоской поверхности.

Понятно, что от этого аппарат не разблокируется, но лишний раз такое нажатие включит на секунду экран, а смартфону придется соображать, что срабатывание это ложное. Не даром у iPhone эта самая клавиша сделана вогнутой.

На верхнем торце нас ждет фирменная фишка практически всех смартфонов Xiaomi, которую почти исключили из списка опций другие компании, — инфракрасный порт управления бытовой техникой.

С помощью фирменной утилиты Mi remote можно стать властелином не только телевизора или спутникового тюнера, но и кондиционера, и использовать для таких целей смартфон бывает крайне удобно!

На правом торце, прямо на скосе, разместились узкие металлические клавиши включения и громкости, также выполненные из металла и слегка наклоненные к задней стенке, а слева живет лоток для двух нано сим-карт. Также как и на флагмане Meizu, в Xiaomi решили ограничить свободу выбора для пользователя лишь предустановленным размером дискового пространства, и предлагают 3 варианта гаджетов на 32, 64 и 128 гигабайтов.

Для удобства их уже успели окрестить разными именами- просто Mi 5, как этот, Mi 5 Prime и Mi 5 PRO, хотя в самой Xiaomi такое разделение не практикуется.

Считаю, что очень важно отметить, тем, кто еще не определился, какую версию предпочесть, что все три модификации отличаются не только объемом встроенной флешки, но и частотой процессора. Так, на младшей версии Snapdragon 820 слегка придушен до частоты 1.86 ГГц, Mi 5 Prime на 64 ГБ уже работает на полной частоте 2.16 ГГЦ, также как и на старшей модификаций PRO с объемом памяти 128 гигабайтов.

Еще один нюанс связан с объемом оперативной памяти и здесь, и на версии 64 гигабайта, той что зовется Prime, — это 3 гигабайта, тогда как на «старшей» PROшке — уже 4Гб. На этом все отличия и завершаются: и ни экраном, ни объемом аккумулятора или качеством камер гаджеты не отличаются.

Ну и раз уж мы заговорили о производительности, стоит отметить, что перед нами, наверное, самые доступные смартфоны на рынке, на борту которых трудится один из топовых и крайне удачных чипсетов 2016 года- Qualcomm Snapdragon 820. Ближайшие конкуренты, вроде недавно анонсированного One Plus 3, стоят минимум на 50-70 долларов дороже, а вот планку в 20000 рублей или порядка 300 долларов удалось переплюнуть только Xiaomi.

Напомню, что у меня в руках младшая версия Mi 5, процессор которой трудится на частоте 1.86 ГГц, что не мешает ему набрать в ANTUTU около 115000 попугаев, — почти на 20000 больше, чем у 10-ти ядерного MTK Helio X25, работающего на частоте 2.5ГГц.

Неурезанный же по частоте Snapdragon 820 способен нащелкать 130-135 тысяч, как на Sony Xperia X Performance. Не думаю, что старшие модификации Mi 5 будут показывать более скромные результаты.

Наш же герой прошел еще два теста, результатами которых спешу поделиться. Так, 3D mark финишировал на отметке 2074, а Vellamo 4997 попугаев, и это, несомненно, лучший результат, который может показать телефон, купленный за такие деньги.

На счет основной камеры скажу так: по сравнению со знакомым мне 16-ти мегапиксельным модулем на Redmi Note 3 PRO — это большой шаг вперед, хотя формально разрешение в 16-ти мегапикселей не изменилось.

Чтобы утереть нос всем, кто считает, что дешевая линейка смартфонов Xiaomi Redmi снимает посредственно, я просто покажу несколько картинок, сделанных мной во время майского путешествия, сняты они именно на Redmi Note 3. Вот они:

Еще тогда я был в полном восторге от работы встроенного HDR и математики обработки картинки, однако каждый день «роскошная карета превращалась в тыкву», но не в полночь, как в сказке про Золушку, а когда идеальные условия освещения сменялись сумерками или ночной подсветкой, тут встроенный модуль камеры начинал «сливать по полной» … Вот вроде таких, с большим количество цветового шума на темных участках кадра:

Причина — в отсутствии оптического стабилизатора в Redmi, из-за чего автоматика задирала чувствительность, и вылезали бешеные шумы, с которыми процессор боролся не слишком умело.

Здесь же, на Mi 5, 16-ти мегапиксельный сенсор Sony IMX298 оптическим стабилизатором не обделен, а, значит, автоматика может позволить себе меньшую экспозицию и меньшие уровни ISO даже при не идеальных условиях освещения.

оригинал снимка

оригинал снимка

оригинал снимка

Вот пример съемки с рук в сумерках, и я считаю этот результат очень приличным, а выбранное автоматом ISO абсолютно рабочим.

оригинал снимка

Этот же снимок стеклянной стены у входа в закусочную уже задран по чувствительности до 1300 ISO, и отчетливо видны цветовые шумы, которые встроенные алгоритмы обработки пытаются маскировать не очень успешно, зато даже в таких условиях четкость остается идеальной — спасибо оптическому стабилизатору:

оригинал снимка

А еще в настройках появился режим HDR auto, а телефон научился самостоятельно определять сцены, когда расширение динамического диапазона даст наилучший результат, а когда злоупотреблять этим не стоит, так что и в обычных условиях съемки пользователю остается лишь наводить на объект и нажимать кнопку — в большинстве случаев результат получается очень качественным и интересным.

И еще несколько примеров в разных условиях:

оригинал снимка

оригинал снимка

Для сравнения качества я снова использовал практически эталонный на сегодняшний день Samsung S7 Edge и могу сказать, что новая камера у Xiaomi иногда удивляла меня даже больше, особенно по детализации и мягкости цветовых переходов, хотя в скорости автофокуса и эффектам размытия фона Samsung, по-прежнему, недосягаем.

Ниже два снимка сделанные в одинаковых условиях. Сначала Mi5:

оригинал снимка

А теперь Samsung S7 Edge:

оригинал снимка

Или вот макро. Начнем с Mi5:

оригинал снимка

Теперь снова Samsung S7 Edge:

оригинал снимка

Еще пример — свет и тени в исполнении Mi5:

оригинал снимка

И в исполнении Samsung S7 Edge:

оригинал снимка

Каждый раз у Samsung получалось немного сочнее, но не могу сказать, что принципиально лучше. Тут как раз на любителя — кому-то более спокойная цветопередача Xiaomi понравиться больше!

Наконец, хотелось бы традиционно поворчать об аккумуляторе на 3000 mAh, однако все оказалось не так уж и плохо, хотя мой Redmi Note 3 PRO при аналогичной нагрузке работает все же дольше, а вот заряжается Mi 5 намного быстрее Redmi за счет нового USB type C и технологии Quick Charge 3.0.

Итак, какие плюсы Mi 5 я выделил бы прежде всего:

Что не понравилось:

О главной же фишке — соотношению цены и скорости гаджета — я упомянул уже неоднократно, и самое главное в этом то, что смартфон не выглядит ущербно, а известная пословица — » мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи» в данном случае не работает…

Полная видео версия обзор Xiaomi Mi5:

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