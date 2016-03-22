Xiaomi Redmi Note 3 PRO. Найди 10 отличий!

Если Вы случайно попали на эту страницу, поясню, что речь тут идет о существенном обновлении одного из самых интересных фаблетов на рынке по соотношению цены, качества и характеристик, однако, скорее всего «случайных» здесь будет не много! Формально называть обзор «найди 10 отличий» было бы странно, ведь новинка, выпущенная Xiaomi в марте 2016-го имеет всего 3 официальных отличия от модели образца осени 2015 года- новый процессор, новая камера и гибридный слот, с возможностью установки вместо второй симки еще и карточки памяти.

Однако реальных отличий между версиями я нашел больше, и в основном потому, что уже несколько месяцев пользуюсь Redmi Note 3, если можно так выразиться, первого поколения.

Для начала, немного истории: Впервые Xiaomi рванула в отрыв летом 2015-го, представив смартфон с экраном 5,5 дюймов и великолепным сочетанием характеристик за смешные деньги — это был Redmi Note 2 и если бы не дурацкий дешевый корпус и несколько простительных огрехов это была бы настоящая бомба, поскольку никто ничего подобного на рынке за 200 долларов не предлагал.

Аппарат стремительно рванул вверх, разойдясь по миру миллионными тиражами, но в Xiaomi решили закрепить успех проведя первую работу над ошибками и выпустив Redmi Note 3 всего несколько месяцев спустя.

Новинка получила премиальный металлический корпус, сканер отпечатка пальца и большой аккумулятор примерно за те же деньги, что просят в магазине за 30% самого доступного iPhone 6 и снова гаджет ждал оглушительный успех во всем Мире, и, в принципе, в Xiaomi могли бы и успокоиться как минимум до лета 2016-го, но не тут то было.

Питательной средой для появления еще более новой версии гаджета, которую сами же пользователи и журналисты окрестили Redmi note 3 PRO, стал рынок Индии. Именно с этим гаджетом Xiaomi решила усилить международную экспансию за пределами Китая. Но чем не устраивал их Redmi Note 3? — спросите Вы. Оказывается все гораздо сложнее и запутаннее, и виной тому процессоры Mediatek!

Дело в том, что сердцем Note 3-го поколения является MTK Helio X10, а патентами на технологии 3G, EDGE и ARM, которые использует Mediatek в своих чипах владеет на территории Индии компания Ericsson, добившаяся судебного запрета на продажи Xiaomi с MTK на борту по всей Индии! Вот так — ни больше не меньше, причем на процессоры Qualcomm эти патенты Ericsson не распространяются, а значит смартфоны на их основе можно продавать без каких-либо ограничений.

Согласитесь, звучит немножечко дико, однако именно этой «дикости» мы с вами обязаны тем, что в Xiaomi решили снова перелопатить многострадальный Note, выпустив специальную версию для Индийского, а заодно и международного рынка. Первым делом работы лишился Helio X10, а поскольку линейка Redmi все-таки среднего уровня, аналог от Qualcomm должен был быть не дорогим и весьма производительным.

Выбор пал на Snapdragon 650, в «девичестве» имеющий номер 618, но до конвейера добравшийся с более солидным номером. Так получилось, что Xiaomi оказалась первой у раздачи, а новый Redmi Note 3 PRO — первый смартфон в Мире, оснащенный этим процессором. В чем же принципиальные отличия его и прошлого MTK Helio X10 кроме смены производителя? Прежде всего в количестве ядер и их качестве. Формально 8-ми ядерный MTK уступил место 6-ти ядерному Snapdragon, но здесь оказалось важно не сколько ядер, а какие!

У MTK все 8 ядер Cortex A53- 4 помощнее, и 4 послабее — для разной нагрузки. У 650-го тоже есть 4 слабеньких ядра Cortex-A53 для не требовательных задач, однако для «марш-броска» подключается еще и пара новых и очень бодрых Cortex A72, которых у MTK X10 небыло. Вторым важным слагаемым является графика. Раньше в паре с центральным вычислителем работал чипсет Power VR G6200, а теперь Adreno 510, и он оказался реально мощнее.

В результате любимый ANTUTU, набиравший в Redmi Note 3 49000 попугаев, на Note 3 PRO приходит к финишу c отметкой около 70000, то есть почти на треть быстрее.

Я не поленился, и «прогнал» оба гаджета в 3D mark и снова почти 30% прирост в скорости и в тесте Open GL ES 3.0 и самом нагруженном ES 3.1

В тесте Vellamo отрыв в попугая оказался еще больше, и это уже практически исключает случайную погрешность — Snapdragon 650 намного быстрее прошлогоднего флагмана от MediaTek.

В реальности разница тоже есть, и если знать как, это очень заметно. Нет, оболочка Miui за много лет почти «идеально» оптимизирована, и не тормозит на гораздо более слабых гаджетах, так что скорость отклика меню или прокрутка столов будет идентична.

А вот скорость запуска тяжелых приложений уже заметна на глаз и составляет 1-2 секунды. В первую очередь это касается монструозного приложения от Facebook, который стартует в полтора раза быстрее:

Скорость старта камеры также отличается на глаза — и запускается и фокусируется новинка заметно быстрее.

Также важно отметить, что с распределением тепла и в том и в другом случае все очень не плохо- при прохождении нагруженных тестов и в игрушках корпуса и Note 3 и Note 3 PRO едва достигают температуры человеческой руки.

Едем дальше, едем дальше, и переходим ко второму существенному апгрейду гаджета — основной камере.

В принципе Xiomi могли этого и не делать, однако именно 13-ти мегапиксельный модуль Redmi Note 3 был самым «тонким» и спорным моментом весьма удобного и хорошо сбалансированного гаджета, поэтому, чтобы «два раза не бегать» решили тюнинговать и его. Я специально навел справки и выяснил, что раньше, в зависимости от партии гаджетов устанавливалась 13-ти мегапиксельная матрица Samsung S5k3m2 производимая на заводах O-film и Sunny.

Качество сборки и производства этих модулей слегка различались, поэтому разные аппараты снимали по-разному, и этой теме посвящена огромная ветвь обсуждения на форуме 4PDA. Мнения там разделились от «довольно приемлемо» до «отвратительно». Лично я считаю, что в целом все не так уж и плохо- Redmi Note 3 снимает не хуже флагманов 2-х летней давности.



оригинал снимка

Вполне приличная и детализация по всему полю кадра:



оригинал снимка

Днем и при наличии ярких источников света картинки выходят добротными, а программный HDR умеет грамотно вытаскивать провалы и засветы по кадру, за исключением того что результат часто желтит, но это решается программными фильтрами.



оригинал снимка

С ухудшением уровня освещения ситуация страдала прямо пропорционально и ночные снимки выходили с отвратительным цветовым шумом на темных объектах, с которым уже ничего нельзя было сделать. Особенно это заметно на фоне неба:



оригинал снимка

Экспериментальным путем я уловил тот порог, когда смартфон для фото можно было уже и не доставить, чтобы лишний раз и не расстраиваться результатами и это печально, поскольку уж я то знаю на что способны современные смартфонные камеры во флагманских решениях других производителей, но за удобную оболочку и шикарную автономность приходилось терпеть, и жертва эта была оправданна.

Новинка снова получила сенсор Samsung, но уже последнего поколения. Его модель Samsung S5K3P3 и помимо возросшего до 16-ти мегапикселей разрешения он оснащается датчиками фазового автофокуса. Еще одной «фишкой» новой матрицы стало то, что размер одного пикселя там уменьшили до 1 микрона, и в целом модуль стал компактнее на 20% и теперь может помещаться в сверхтонких смартфонах.

В нашем случае, правда, этого не требуется, а вот уменьшенный пиксель, захватывающий меньшее количество света уже немножечко напрягает, и для компенсации этого заменили и объектив, который просветлел на 2 ступеньки — теперь его апертура равна F2.0 и а не F2.2 как раньше. Я не знаю откуда появились слухи о том, что снимает PRO хуже прошлой модели либо разница несущественна. На мой взгляд это спекуляции, поскольку мои тесты говорят о совершенно ином поведении новинки!



оригинал снимка

Она точно быстрее стартует и быстрее фокусируется на объектах. Когда светло и комфортно можно заметить лишь большую детализацию за счет возросшего на 3 мегапикселя разрешения.



оригинал снимка

А вот поведение в темноте изменилось принципиально, и это реально круто! Особенно выйгрыно проявляется более светлая оптика:



оригинал снимка

Для сравнения предлагаю Вам два снимка со старого и нового гаджета с рук и на автомате, расположенных параллельно и сделанных в одну и ту же секунду. Снова предлагаю сравнить проработку шумов и теней, и особенно неба:

Redmi Note 3



оригинал снимка

Redmi Note 3 PRO



оригинал снимка

Я не знаю виной тому новые алгоритмы обработки или сам сенсор, но цветная «шумная» каша пропала совсем. Темные переходы выглядят очень прилично, а светосильная оптика видит даже лучше чем собственные глаза- например, на этой картинке в реальности земли небыло видно совсем, а PRO умудрился частично «вытянуть» и ее.

Вы только посмотрите какую «вкусную» картинку рисует PRO камера днем- детальную и мягкую одновременно! Настоящий true Питер)):



оригинал снимка

Получается, что в Xiaomi значительно подтянули качество съемки и теперь камера здесь уж точно не «для галочки», а реально рабочий и качественный инструмент, который в умелых руках может заменить фотоаппарат на каждый день и для любых ситуаций.

3-м пунктом косметической доработки новинки стал гибридный слот для сим карт, и теперь второй лоток может «скушать» либо нано симкарту, либо карточку памяти объемом до 128 гигабайтов. Не могу сказать что решение идеальное, и отдельный слот памяти точно был бы удобнее, но «и на том спасибо» особенно для тех, кто приметил к покупке 16-ти гигагабайтную версию.

Напомню, что и Redmi Note 3 и Redmi Note 3 PRO выпускается в двух модификациях 2/16 и и 3/32, где первая цифра объем оперативной, а вторая постоянной памяти.

Другими словами, те кто решит сэкономить пару тысяч рублей и выберет 16-ти гигабайтную версию получат лишь 2 гигабайта оперативки, и это не очень здорово для многозадачности, запуска больших приложений и тяжелых игрушек, а уж на таком железе хочется поиграть на «полную катушку»!

Что же изменилось еще? Не очевидно, но Xiaomi выпустила международную прошивку для PRO версии на основе Android 5.1.1, хотя новейшие сборки для этого же гаджета на MediaTek довольствуются лишь Android 5.0.2. Ну и что? — скажете Вы, не 6-ка ведь и будете отчасти правы, разница между версиями не велика, но она есть, а с каждым номером самой Google «допиливаются» различные нюансы и повышается безопасность системы.

И, наконец, последний нюанс, о котором вообще никто не упоминал — в PRO версии изменили вибромоторчик, который стал мощнее и благороднее!

Попрбую сформулировать — теперь при нажатии на сенсорные клавиши под экраном или на клавиатуре гаджет откликается упругим и четким подергиванием и не расхлябанным дребезжанием как раньше. Этот нюанс всегда отличал топовые гаджеты Apple, Samsung или HTC, и теперь тот же эффект появился и у Xiaomi, и мне это нравится.

Очень важный момент, связанный с автономностью. На этапе подготовки обзора многие просили уделить ему повышенное внимание — повлияла ли возросшая мощность начинки на поведение встроенного аккумулятора емкостью 4000 Mah? Отвечаю — за 3 дня активной эксплуатации нового и почти 2 месяца старого гаджета я не заметил каких либо изменений в расчетной автономности, которая в свое время так сильно подкупила меня на пользование этим девайсом.

С умеренным сценарием пользования, звонками, wi-fi, BT и соцсетями гаджет умудрялся приходить с утра и до вечера с запасом около 70% батареи. Если начать активнее фотографировать и больше включать экран для чтения и интернет серфинга — к вечеру могло быть 40-50% батареи, а наиболее стрессовые режимы, когда аппарат добирался до кровати уже практически истощенным были у меня на выставке в Барселоне. Там я носился по стендам целыми днями, постоянно используя камеру, соцсети и бесконечно юзал wi-fi — идеальный сценарий для смерти любого среднестатистического смартфона, но Redmi Note 3 умудрялся доживать до самого вечера, и за это я готов был простить ему почти все).

Что же в итоге? Xiaomi снова сделали невероятный рывок, доведя до ума Redmi Note 3 и избавив его от всех объективных недостатков.

Подтянув камеру и процессор в нашем распоряжении остался и так шикарный экран, удобная программная оболочка, металлический корпус, инфракрасный порт для управления телевизором, почти забытое всеми аналоговое FM радио и, конечно, отличная автономность.

Никто из конкурентов до 250$ не сможет предложить сейчас сопоставимый по крутизне и сбалансированности характеристик смартпэд, и единственное огорчение у меня вызывает отсутствие официальных поставок Xiaomi в Россию. Вот так «гадкий утенок» с большим потенциалом Redmi Note 2, спустя всего несколько месяцев и два косметических обновления превратился в «прекрасного лебедя» Redmi note 3 PRO, к которому лично у меня не осталось абсолютно никаких претензий)))

Полная видео версия обзор Xiaomi Redmi Note 3 PRO:



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