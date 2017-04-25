DJI Goggles: управление дроном от первого лица

В ходе прошлогоднего анонса дрона Mavic Pro компания DJI объявила о том, что разрабатывает шлем виртуальной реальности. Сейчас продукт под названием DJI Goggles наконец материализовался вместе со сроками релиза и стоимостью.

Шлем позволяет владельцу виртуально очутиться на борту дрона и управлять полётом от первого лица, а также регулировать наклон камеры. И то, и другое осуществляется движениями головы – наклоните её вправо или влево и дрон это повторит. Специальный режим позволяет управлять только гиростабилизатором камеры, не влияя на полёт.

VR шлем оснащён двумя 5-дюймовыми дисплеями с Full HD разрешением, тачпадом для навигации по меню, разъёмом для наушников, слотом для карт microSD, портами HDMI и microUSB, а также аккумулятором ёмкостью 9440 мАч. Доступны три режима просмотра: в разрешении HD при 60 или 30 кадрах в секунду, а также в разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду.

Шлем DJI Goggles совместим с фирменными дронами Mavic Pro, Phantom 4, а также с моделями серии Inspire. Минимальное время задержки составляет 110 мс при просмотре в HD разрешении при 60 кадрах в секунду с Mavic Pro. Максимальное значение достигает 190 мс при использовании шлема с некоторыми дронами серии Inspire при том же разрешении и частоте кадров.

DJI Goggles поступят в продажу в конце мая, а стоимость девайса по предзаказу составляет $449.

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