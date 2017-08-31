3 новых смартфона Sony на IFA2017

Мы начинаем работу на Берлинской выставке IFA с закрытого предпремьерного показа 3-х интересных новинок от Sony- двух аппаратов из флагманской линейки и одного смартфона среднего уровня.

Первая модель получила название Sony XZ1 и представляет из себя практически флагманский смартфон, уступающий XZ Premium лишь в диагонали экрана и разрешении (не 5.5 дюйма а 5.2, и не 4K а FullHD). В остальном “полный фарш”, достойный флагмана 2017 года- Snapdragon 835, 4/64 памяти, поддержку Hi-Res Audio и тот же самый модуль камеры – 19-ти мегапиксельный Motion Eye, с супер замедленной видео съемкой 960 кадров в секунду, как у XZ Premium…

Что касается материалов корпуса, то в случае с XZ1 японцы вернулись к металлу, причем задник и боковые грани выполнены из цельного листа металла обернутого вокруг корпуса. Еще пара моментов, которые сразу бросаются в глаза.

1. аппарат очень тонкий, всего 7.4 мм и это ощущается сразу. Расплатой за это стал аккумулятор на 2700 mAh – даже меньше чем в прошлой версии, однако представители компании заверили, что на автономности это никак не отразилось.

2. Боковые рамки стали значительно уже, по сравнению с тем же XZ Premium, и в этом смысле флагманская линейка стала похожа на красавчиков из серии XA.

Второй новинкой стал Sony XZ1 Compact – на радость всем, кто терпеть не может смартфоны с диагональю от 5 дюймов и больше. Аппарат стал наследником лучших традиций compact серии, получив HD экран с диагональю 4.6 дюйма и всю ту же топовою начинку, что и XZ1, разве что конфигурация памяти чуть попроще – 4/32.

Задник этого аппарата выполнен из стекловолокна (!), и, в зависимости от освещения, его можно спутать с металлом или обычным пластиком soft touch, но смотрится он весьма не плохо. Еще пара важных моментов – емкость аккумулятора у малыша точно такая же – 2700 Mah, а в российской рознице XZ1 Compact будет только с одной сим картой, тогда как большой XZ1 – двухсимочный. Оба флагмана выходят в продажу сразу с Android 8.0 на борту, защита от воды и грязи по IP65/68 прилагается.

Третья модель Sony XA1 Plus относится к средней линейке XA и заняла пустующую нишу между 5-ти дюймовым XA1 и 6-ти дюймовым XA1 Ultra. Диагональ новинки ровно посредине – 5.5 дюйма с FHD матрицей. Главным новшеством, выделяющим XA1 Plus стал (барабанная дробь) сканер отпечатка пальца, разместившийся в кнопке на правом торце!

“Под капотом” XA1 Plus MTK Helio P20, а конфигурация памяти 4/32, причем аппарат имеет два слота для нано сим карт, и отдельный слот для карточки памяти. Аккумулятор емкостью 3450 mAh, а в качестве фото сенсора не Motion Eye, но такой же датчик, как у прошлогоднего топа Z5 с 23-мегапиксельным разрешением и супер скоростной фокусировкой.

XZ1 и XZ1 compact получили крайне интересную функцию 3D avatar, позволяющую с фотографической достоверностью сканировать 3-х мерные модели и объекты, но о том как это работает мы расскажем в нашем первом обзоре с выставки уже совсем скоро…