Amazfit Smart Sports Watch 2 (Huami Amazfit 2): улучшенные умные часы

Часы Amazfit Watch первого поколения вышли ещё в прошлом году. Сейчас Huami (одна из компаний, находящихся «под крылом» Xiaomi) показала новую версию гаджета.

Официально название часов звучит как Amazfit Smart Sports Watch 2. Кроме них представлена версия Amazfit Smart Sports Watch 2S Premium Edition. Западную версию скорее всего назовут Amazfit Pace 2.

Гаджет выглядит более изящно по сравнению с предшественником, а его корпус выполнен из более качественных материалов. Основание изготовлено из прочного поликарбоната с добавлением углеволокна. Его дополняют полированный керамический безель, кнопки управления из нержавеющей стали марки 316L, а также 2.5D сапфировое стекло, прикрывающее экран. Кроме того, часы защищены от воды и выдерживают погружение на глубину до 50 метров.

Начинка Amazfit Smart Sports Watch 2 включает:

цветной 1,34-дюймовый экран с разрешением 320 x 320 пикселей и низким энергопотреблением

двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,2 ГГц

512 Мб оперативной и 4 Гб встроенной памяти (пользователю доступно около 2 Гб)

датчик фотоплетизмограммы (ФПГ) для регистрации показателей сердечно-сосудистой активности

трёхосный акселерометр

гироскоп

геомагнитный датчик

барометр

датчик освещённости

энергоэффективный датчик GPS производства Sony

батарею на 280 мАч. По заверениям производителя, она способна продержаться до 5 дней на одном заряде при выключенном GPS. В интенсивном режиме (в том числе – отслеживание геолокации и включённый сенсор пульса) аккумулятора хватит на 35 часов

Как и первое поколение, эти часы работают не на Android Wear, а на собственной платформе Watch 2.0. Часы умеют отслеживать 11 видов спортивных занятий, а также могут осуществлять некоторые продвинутые измерения, например, потребление кислорода (VO2 max), эффективность упражнений (TE), уровень физической нагрузки (TD) и время восстановления.

Несмотря на другое название, версия Amazfit Smart Sports Watch 2S Premium Edition отличается от стандартной лишь наличием в комплекте дополнительного 22 мм ремешка из кожи. Обычные часы идут со «спортивным» ремешком.

Amazfit Smart Sports Watch 2 можно предсказать по цене $150, а поставки начнутся 31 декабря. Премиум версия появится в продаже 9 января и будет стоить $226, а по некоторым данным – и вовсе $200.

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