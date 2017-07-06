Android Nougat для Xiaomi. Каким устройствам достанется?

Многие смартфоны Xiaomi, представленные сегодня в магазинах, работают под управлением не слишком свежей ОС Android Marshmallow. Неудивительно, что вопрос обновления не теряет актуальности среди пользователей. Похоже, компания наконец поделилась своими планами.
Ресурс IT Home опубликовал изображение со списком устройств, которым достанется долгожданный Android Nougat. К сожалению, в списке присутствуют не все устройства, причём некоторые Xiaomi порадует версией 7.1, а остальным достанется версия 7.0. Как бы то ни было, сроки распространения обновления остаются неизвестными.
Итак, в числе претендентов на обновление до Android 7.0 Nougat значатся:
- Mi Max
- Mi 5
- Mi 5s
- Mi 5s Plus
- Mi 4c
- Mi 4s
- Mi Note
- Mi Note 2
- Mi MIX
- Redmi Note 4x
Android 7.1 Nougat достанется:
- Mi 6
- Mi Max 2
- Mi 5c
- Redmi 4x