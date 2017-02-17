Apple iPhone 8: функциональная область вместо кнопки “Домой”

Несмотря на то, что времени до анонса iPhone следующего поколения ещё предостаточно, в сети не иссякают слухи об их возможных характеристиках. Так, в этом году следует ожидать анонса сразу трёх моделей, одной из которых станет iPhone 8. Ему предположительно достанется OLED экран, стеклянный корпус с рамкой из нержавеющей стали и технология дополненной реальности. Согласно свежим утечкам, смартфон лишится знаменитой кнопки на передней панели.

Не так давно Apple заключила сделку с Samsung Display на поставку 60 миллионов OLED экранов и, похоже, они предназначены для iPhone 8. Согласно исследованиям KGI Research, гаджет будет сравним по размерам с 4,7-дюймовым iPhone 7, а всю переднюю панель займёт 5.8-дюймовый OLED дисплей. При этом 5,15 дюймов будет отведено под экран с разрешением 2436 x 1125 пикселей, а на оставшемся месте расположится так называемая функциональная область.

Кроме того, по мнению аналитика KGI Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), в новых iPhone будут применены какие-то иные биометрические технологии, которые заменят распространённый в наши дни сканер отпечатков пальцев. О том, что же это за технологии, господин Куо умолчал, однако отметил, что стоимость следующего iPhone может составить более $1000.

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