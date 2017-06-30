Apple iPhone 8: внешность на видео

Слухов об iPhone 8 в сети видимо-невидимо, а типстер OnLeaks порадовал нас не только рендерами, но и видео со столь ожидаемым гаджетом в главной роли.

Сообщается, что 3D модель создана на основе материалов с фабрики, ответственной за сборку новых iPhone.

В ролике также указаны размеры смартфона – 143,5 x 71,0 x 7,5 мм. Толщина в районе выступа камеры равна 9,1 мм. Экран кажется безрамочным, а фирменная кнопка под ним отсутствует. Где расположен сканер отпечатков пальцев в данном случае остаётся загадкой. Нас предупреждают, что конечный продукт может отличаться от представленного в видео.

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