Apple iPhone X: юбилейный смартфон с безрамочным AMOLED экраном

Гвоздём программы на презентации Apple стал юбилейный iPhone X, ведь именно десять лет назад компания выпустила первую версию iPhone.

Неудивительно, что iPhone под цифрой “десять” (а не буквой “X”) вобрал в себя новейшие разработки компании. Сразу бросается в глаза огромный экран и отсутствие легендарной круглой кнопки.

Впервые в истории яблочной компании дисплей iPhone выполнен по технологии AMOLED и называется Super Retina Display . Диагональ составляет 5,8 дюйма при разрешении 1125 x 2436 пикселей (458 ppi). Поддерживаются HDR10 и Dolby Vision, а также 3D Touch. Контрастное соотношение впечатляет – 1 000 000:1.

В верхней части передней панели расположился “островок” с селфи-камерой, динамиком и несколькими новыми сенсорами для работы функции распознавания лица FaceID. Последняя заменила собой TouchID ввиду отсутствия сканера отпечатков пальцев. Для работы FaceID используется заливочный осветитель (поэтому лицо iPhone X распознает даже в темноте) и прожектор, который проецирует 30 000 точек на лице. Система намного безопаснее по сравнению с TouchID, но идентичные близнецы, скорее всего, смогут её обмануть. А вот 3D маски для разблокировки не подойдут, что подтвердили тесты. Приложения, которые поддерживают TouchID, будут работать и с FaceID, включая Apple Pay.

Сканирование лиц используется и для создания анимоджи (анимированных эмоджи). Они отображают ваше выражение лица. Можно отправить фиксированное выражение или записать целое анимированное сообщение голосом.

Для разблокировки iPhone X можно использовать и тап, а когда экран включён – провести по нему пальцем. Свайп используется и для многозадачности (свайп вверх и удержание) и для возвращения на главный экран (свайп вверх). Центр уведомлений переехал наверх.

Смартфон iPhone X оснащён новейшим процессором Apple A11 Bionic с двухуровневой графикой (2 мощных и 4 энергоэффективных ядра), а также 3 Гб оперативной и 64/256 Гб встроенной памяти.

Камера для селфи получила режим “Портрет”, благодаря информации о глубине, предоставляемой FaceID. Можно настроить и освещение лица.

Двойная основная камера iPhone X состоит из двух усовершенствованных 12 Мп модулей и, впервые в истории мобильных камер, умеет записывать 4K видео при 60 кадрах в секунду, а Full HD видео можно снимать при 240 кадрах в секунду. Телеобъектив камеры светлее по сравнению с iPhone 8 Plus (f/2.4 против f/2.6), а “стандартный” объектив остался с апертурой f/1.8. Оба объектива оснащены системой оптической стабилизации изображения, а четырёхдиодная вспышка поддерживает замедленную синхронизацию.

Ко всему прочему, iPhone X стал первым смартфоном от Apple с поддержкой беспроводной зарядки. Здесь используется популярный стандарт Qi, улучшенный с помощью технологии AirPower. Новая зарядка позволяет заряжать iPhone, Apple Watch и чехол AirPods одновременно, а уровень заряда каждого устройства отображается на экране iPhone. Устройство AirPower появится в продаже в следующем году. Кроме того, планируется, расширить круг совместимых с ней устройств. Стоит отметить, что батарея iPhone X работает на два часа дольше по сравнению с аккумулятором iPhone 7.

Процесс зарядки стал ешё и быстрым:. iPhone X заряжается на 50% всего за полчаса (при наличии совместимого зарядного устройства).

Юбилейный iPhone X появится позже, чем iPhone 8 и 8 Plus. Предзаказ откроется 27 октября, а продажи стартуют 3 ноября. Цвета корпуса – серебристый и серый космос. Стоимость 64 Гб версии для России составит 79 990 рублей, а варианта с 128 Гб – 91 990 рублей.

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