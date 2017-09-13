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Apple iPhone X: юбилейный смартфон с безрамочным AMOLED экраном

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Гвоздём программы на презентации Apple стал юбилейный iPhone X, ведь именно десять лет назад компания выпустила первую версию iPhone.

Неудивительно, что iPhone под цифрой “десять” (а не буквой “X”) вобрал в себя новейшие разработки компании. Сразу бросается в глаза огромный экран и отсутствие легендарной круглой кнопки.

Впервые в истории яблочной компании дисплей iPhone выполнен по технологии AMOLED и называется Super Retina Display . Диагональ составляет 5,8 дюйма при разрешении 1125 x 2436 пикселей (458 ppi). Поддерживаются HDR10 и Dolby Vision, а также 3D Touch. Контрастное соотношение впечатляет – 1 000 000:1.

В верхней части передней панели расположился “островок” с селфи-камерой, динамиком и несколькими новыми сенсорами для работы функции распознавания лица FaceID. Последняя заменила собой TouchID ввиду отсутствия сканера отпечатков пальцев. Для работы FaceID используется заливочный осветитель (поэтому лицо iPhone X распознает даже в темноте) и прожектор, который проецирует 30 000 точек на лице. Система намного безопаснее по сравнению с TouchID, но идентичные близнецы, скорее всего, смогут её обмануть. А вот 3D маски для разблокировки не подойдут, что подтвердили тесты. Приложения, которые поддерживают TouchID, будут работать и с FaceID, включая Apple Pay.

Сканирование лиц используется и для создания анимоджи (анимированных эмоджи). Они отображают ваше выражение лица. Можно отправить фиксированное выражение или записать целое анимированное сообщение голосом.

Для разблокировки iPhone X можно использовать и тап, а когда экран включён – провести по нему пальцем. Свайп используется и для многозадачности (свайп вверх и удержание) и для возвращения на главный экран (свайп вверх). Центр уведомлений переехал наверх.

Смартфон iPhone X оснащён новейшим процессором Apple A11 Bionic с двухуровневой графикой (2 мощных и 4 энергоэффективных ядра), а также 3 Гб оперативной и 64/256 Гб встроенной памяти.

Камера для селфи получила режим “Портрет”, благодаря информации о глубине, предоставляемой FaceID. Можно настроить и освещение лица.

Двойная основная камера iPhone X состоит из двух усовершенствованных 12 Мп модулей и, впервые в истории мобильных камер, умеет записывать 4K видео при 60 кадрах в секунду, а Full HD видео можно снимать при 240 кадрах в секунду. Телеобъектив камеры светлее по сравнению с iPhone 8 Plus (f/2.4 против f/2.6), а “стандартный” объектив остался с апертурой f/1.8. Оба объектива оснащены системой оптической стабилизации изображения, а четырёхдиодная вспышка поддерживает замедленную синхронизацию.

Ко всему прочему, iPhone X стал первым смартфоном от Apple с поддержкой беспроводной зарядки. Здесь используется популярный стандарт Qi, улучшенный с помощью технологии AirPower. Новая зарядка позволяет заряжать iPhone, Apple Watch и чехол AirPods одновременно, а уровень заряда каждого устройства отображается на экране iPhone. Устройство AirPower появится в продаже в следующем году. Кроме того, планируется, расширить круг совместимых с ней устройств. Стоит отметить, что батарея iPhone X работает на два часа дольше по сравнению с аккумулятором iPhone 7.

Процесс зарядки стал ешё и быстрым:. iPhone X заряжается на 50% всего за полчаса (при наличии совместимого зарядного устройства).

Юбилейный iPhone X появится позже, чем iPhone 8 и 8 Plus. Предзаказ откроется 27 октября, а продажи стартуют 3 ноября. Цвета корпуса – серебристый и серый космос. Стоимость 64 Гб версии для России составит 79 990 рублей, а варианта с 128 Гб – 91 990 рублей.

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Apple iPhone X: юбилейный смартфон с безрамочным AMOLED экраном: 2 комментария

  1. Здравствуйте, хотелось бы получить уточнение по Вашей статье, большинство источников утверждает что используется дисплей OLED, вы же утверждаете что AMOLED. Кому верить?
    с Уважением, Роман

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