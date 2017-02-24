Archos 101 Saphir: защищённый планшет с клавиатурой

До выставки MWC 2017 остаётся совсем чуть-чуть, но компании уже анонсируют свои новинки. Вот и Archos показала защищённый планшет 101 Saphir.
Корпус планшета имеет прорезиненные углы и выдерживает падения с высоты до метра, а стандарт IP54 указывает на то, что гаджет не боится пыли и брызг. В плане начинки он, тем не менее, не самый мощный.
На борту:
- 10,1-дюймовый IPS экран с разрешением 1280 x 800 пикселей
- четырёхъядерный процессор MediaTek MT8163 с тактовой частотой 1,5 ГГц и графикой Mali T720 MP2
- 1 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти + слот для microSD объёмом до 128 Гб
- 5 Мп основная и 2 Мп фронтальная камера
- 3,5 мм разъём для наушников и стереодинамики
- порты micro HDMI и USB Type-C
- батарея ёмкостью 6000 мАч
Archos 101 Saphir работает под управлением Android 7.0 Nougat. В комплекте идёт клавиатура.
Размеры планшета составляют 265,4 x 181 x 13,4 мм, а масса – 600 граммов. Гаджет покажут на MWC 2017 в Барселоне, а в продажу он поступит в июне. Стоимость пока не объявлена.