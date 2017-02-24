Archos 101 Saphir: защищённый планшет с клавиатурой

До выставки MWC 2017 остаётся совсем чуть-чуть, но компании уже анонсируют свои новинки. Вот и Archos показала защищённый планшет 101 Saphir.

Корпус планшета имеет прорезиненные углы и выдерживает падения с высоты до метра, а стандарт IP54 указывает на то, что гаджет не боится пыли и брызг. В плане начинки он, тем не менее, не самый мощный.

На борту:

10,1-дюймовый IPS экран с разрешением 1280 x 800 пикселей

четырёхъядерный процессор MediaTek MT8163 с тактовой частотой 1,5 ГГц и графикой Mali T720 MP2

1 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти + слот для microSD объёмом до 128 Гб

5 Мп основная и 2 Мп фронтальная камера

3,5 мм разъём для наушников и стереодинамики

порты micro HDMI и USB Type-C

батарея ёмкостью 6000 мАч

Archos 101 Saphir работает под управлением Android 7.0 Nougat. В комплекте идёт клавиатура.

Размеры планшета составляют 265,4 x 181 x 13,4 мм, а масса – 600 граммов. Гаджет покажут на MWC 2017 в Барселоне, а в продажу он поступит в июне. Стоимость пока не объявлена.

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