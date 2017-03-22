Bixby: умный виртуальный ассистент от Samsung

До анонса флагманских Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus остаётся совсем чуть-чуть, однако Samsung уже представила одну из его ключевых характеристик – интеллектуального помощника Bixby.

Виртуальный помощник станет неотъемлемой частью топовых корейских смартфонов и, как мы знаем, даже удостоится отдельной физической кнопки на левой грани их корпуса. Ломать голову над тем, как лучше вызвать ассистента не придётся.

В Samsung отмечают, что Bixby будет сильно отличаться от известных ассистентов – он сможет учиться и адаптироваться к потребностям пользователя. Это станет возможным, благодаря трём свойствам.

Полнота поддержки

Нам обещают, что виртуальный помощник будет поддерживать «практически все» задачи, какие только сможет решать пользователь с помощью касаний внутри какого-либо приложения. Впрочем, такие приложения должны будут, в свою очередь, поддерживать Bixby. Иными словами, по умолчанию функционал фирменного ассистента в программах не появится.

Учёт контекста

Bixby можно будет вызывать в любое время, в том числе, находясь в каком-либо приложении, и он будет знать, что делал пользователь и что он хочет сделать. С Bixby можно будет взаимодействовать разными способами в контексте приложения, в том числе касанием или голосом.

Когнитивная толерантность

Bixby будет достаточно умён, чтобы понять команды хозяина, даже если они неполные. Если понадобится, он уточнит запрос, но прежде помощник попытается выполнить его самостоятельно, используя все свои знания. Таким образом, общение с Bixby будет более «человечным» по сравнению с другими ассистентами.

Использование ассистента упростит пользование смартфоном. Тем не менее, к моменту выхода Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus с Bixby будут совместимы лишь предустановленные на смартфонах приложения. Однако в Samsung обещают, что совместимых программ будет больше, для чего компания выпустит комплект для разработчиков (SDK). Ну и, конечно, Bixby не ограничится смарифонами и постепенно будет доступен для прочей техники Samsung.

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