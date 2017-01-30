BlackBerry BBC100-1: две SIM-карты для «ежевики»

В конце прошлого года в сети появилась информация о новом смартфоне от BlackBerry с кодовым именем BBC100-1, однако до настоящего времени о нём практически ничего не было известно.

Ситуацию исправил известный типстер Роланд Квандт (Roland Quandt), который в своём аккаунте в Twitter поделился ключевыми характеристиками устройства. Он сообщил, что смартфон BBC100-1 будет оснащен экраном с диагональю 5,5 дюймов и HD разрешением, а также процессором Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой 1,4 ГГц. Объём оперативной и встроенной памяти составит 4 и 32 Гб соответственно, а для съёмки предусмотрены камеры на 13 Мп (основная) и 8 Мп (фронтальная). Питание будет осуществляться от батареи ёмкостью 3000 мАч.

Интересно, что BBC100-1 станет первым смартфоном BlackBerry с поддержкой двух SIM-карт. Не так давно двумя симками обзавёлся и свежий смартфон от Vertu.

Сведений о стоимости BBC100-1, дате его анонса и доступности за пределами Индонезии пока нет.

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