BlackBerry Motion: официальный анонс

Компания BlackBerry официально представила смартфон Motion.

Физической клавиатуры у гаджета нет – ни фиксированной, ни выдвижной. Зато есть защита от влаги и пыли по стандарту IP67.

В плане начинки аппарату достались:

5,5-дюймовый LCD экран с Full HD разрешением

процессор Qualcomm Snapdragon 625

4 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти

основная 12 Мп камера с апертурой f/2.0

8 Мп камера для селфи

батарея на 4000 мАч

Как и модель KeyOne, BlackBerry Motion работает под управлением ОС Android 7.1 Nougat. Сначала новинка появится на Ближнем Востоке – в ОАЭ и Саудовской Аравии, где будет стоить порядка $460. В Европе смартфон предположительно оценят в €499.

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