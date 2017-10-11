BlackBerry Motion: официальный анонс

Компания BlackBerry официально представила смартфон Motion.
Физической клавиатуры у гаджета нет – ни фиксированной, ни выдвижной. Зато есть защита от влаги и пыли по стандарту IP67.
В плане начинки аппарату достались:
- 5,5-дюймовый LCD экран с Full HD разрешением
- процессор Qualcomm Snapdragon 625
- 4 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти
- основная 12 Мп камера с апертурой f/2.0
- 8 Мп камера для селфи
- батарея на 4000 мАч
Как и модель KeyOne, BlackBerry Motion работает под управлением ОС Android 7.1 Nougat. Сначала новинка появится на Ближнем Востоке – в ОАЭ и Саудовской Аравии, где будет стоить порядка $460. В Европе смартфон предположительно оценят в €499.