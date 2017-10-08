BlackBerry Motion: вид спереди

Смартфон BlackBerry Krypton неожиданно переименовали в Motion. Супермен может расслабиться, а мы – посмотреть в глаза грядущей новинке.

Со спины аппарат мы уже видели: задняя панель будет отделана «под карбон». А спереди, несмотря на название, никакой подвижности не ожидается. Выдвижной клавиатуры здесь нет, а сам гаджет, похоже, является бескнопочной версией модели Keyone.

На борту ожидается Full HD экран, не самый мощный процессор Qualcomm Snapdragon 625 или 626, 4 Гб оперативки и батарея на 4000 мАч.

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