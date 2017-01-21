Cortana для Android: виртуальный ассистент на экране блокировки

В декабре прошлого года приложение Cortana для iOS и Android подверглось переработке и, по заявлению представителей Microsoft, стало более простым и понятным. Сейчас компания решила поселить виртуальную ассистентку на экране блокировки. Данная функция в настоящее время тестируется в рамках приложения для Android.

Сначала пользователь должен будет разрешить добавление значка Cortana, который появится в нижней части экрана блокировки. Свайп по иконке вправо или влево откроет панель, где будут отображаться обновления. Там же можно будет взаимодействовать с виртуальным помощником. Интересно, что Cortana можно будет закрепить на любом экране блокировки – в том числе. если он скачан из магазина приложений и установлен отдельно.

Впрочем, есть здесь спорный момент: для такого доступа к Cortana разблокировка смартфона не понадобится, а значит, велик риск несанкционированного использования данных, содержащихся в приложении. Тем не менее, в финальной версии эта уязвимость наверняка будет устранена.

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