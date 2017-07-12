Dell Latitude 7285: ноутбук с беспроводной зарядкой уже в продаже

Первый в мире ноутбук с возможностью беспроводной зарядки поступил в продажу. Это Dell Latitude 7285.

Лэптоп, по сути, представляет собой гибридное устройство 2-в-1. Непосредственно “планшет” заряжаться без проводов не может: нужно подключать клавиатуру или использовать зарядный коврик. Кроме того, Dell предупреждает, что беспроводную зарядку нельзя осуществлять на металлических поверхностях, а значит, в таком случае придётся озаботиться наличием подставки из другого материала.

Базовая версия Dell Latitude 7285 стоит $1200 и оснащена 12,3-дюймовым дисплеем (2880 x 1920), процессором Core-i5-7Y54, 8 Гб оперативной памяти и SSD накопителем на 128 Гб. Операционная система – Windows 10. Набор из клавиатуры и зарядного коврика обойдётся в $550, а отдельно они стоят $380 и $200 соответственно.

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