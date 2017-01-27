Дуэт Samsung Galaxy S8: начинка, «живые» фото и дата анонса

Надёжный типстер Эван Бласс (EvLeaks) поделился масштабной утечкой относительно флагмана Samsung Galaxy S8. И не забыл приложить «живые» фото.

Как и предсказывали слухи, версий Samsung Galaxy S8 будет две. Младшая модель получит 5,8-дюймовый экран, а старшая (Galaxy S8 Plus) – внушительный 6,2-дюймовый. Оба будут изогнуты по бокам и выполнены по технологии Super AMOLED. Соотношение сторон выбрано нестандартное – 18,5:9 вместо обычного 16:9. Всё ради того, чтобы занять максимум площади передней панели, даже LG G6 в данном случае придётся уступить: соотношение сторон у конкурента – 18:9. Вдобавок, экран Galaxy S8 будет реагировать на силу нажатия, правда, почему-то только в нижней части.

За питание Galaxy S8 будет отвечать батарея на 3000 мАч, а у Galaxy S8 Plus – батарея ёмкостью 3500 мАч. Впрочем, на борту ожидаются 10-нм чипсеты – Qualcomm Snapdragon 835 и новейший Samsung Exynos. Оба смартфона будут на 11% производительнее и на 20% энергоэффективнее предшественников, а графика ускорится на 23%.

Объём оперативной памяти по-прежнему составит 4 Гб, а базовая внутренняя память возрастёт до 64 Гб, плюс возможность расширения картами microSD. Разрешение камеры по сравнению с Galaxy S7 не изменится – это 12 Мп матрица в компании светосильного объектива с апертурой f/1.7. Тем не менее, добавится функция визуального поиска с иконками на экране, определяющими тип будущих изысканий (поиск в интернете на основании распознанного с фотографии текста, поиск на сайте магазина и т.д.).

Разрешение камеры для селфи составит 8 Мп (диафрагма f/1.7), а рядом расположится сканер радужки глаза. Сканер отпечатков пальцев тем временем переехал на заднюю панель и поселился рядом с объективом камеры. На нижней грани находится разъём USB Type-C, а рядом – мини-джек.

В качестве операционной системы выступит Android Nougat, а с повседневными задачами поможет справиться виртуальный ассистент Bixby, вызываемый по нажатию специальной кнопки. Он сможет выполнять и сложные многоэтапные задачи.

Помимо прочего, владельцам будет предложена функция а-ля Windows Continuum, получившая название Samsung DeX. Она позволит подключать смапртфон к монитору и клавиатуре через специальный док, приобретаемый отдельно.

Сообщается, что Samsung Galaxy S8 представят 29 марта на мероприятии в Нью-Йорке, а в продаже он появится 21 апреля. Европейская стоимость Galaxy S8 составит €799, а Galaxy S8 Plus – €899.

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