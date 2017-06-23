Emporio Armani Connected: версия на Android Wear 2.0

Часы элитных марок продолжают умнеть. Бренд Emporio Armani, ориентированный на молодую аудиторию, представил на Миланской неделе моды умные часы под управлением Android Wear 2.0.

Это уже вторая модель часов под маркой Emporio Armani Connected, которая, в отличие от гибридной первой версии, полностью “умная”. Часы в классическом круглом дизайне оснащены сенсорным экраном, “головкой подзавода” и двумя кнопками. Ремешки съёмные: на выбор доступны варианты из металла, кожи и текстиля.

Гаджет умеет показывать сообщения и прочие уведомления со смартфона, а также отслеживать активность владельца и управлять воспроизведением музыки. Циферблаты настраиваются. Новые Emporio Armani Connected совместимы со смартфонами на Android и iOS

Старт продаж умных часов Emporio Armani Connected намечен на 14 сентября.

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