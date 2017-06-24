Firefox Focus: теперь и для Android

В конце прошлого года Mozilla представила приватный браузер Focus для устройств на iOS. Теперь он вышел и для Android.

В то время как для прочих браузеров приватность обеспечивается активацией специального режима, Firefox Focus работает в таком ключе постоянно, не оставляя следов активности в сети. Это значит, что вся история и файлы cookies удаляются, а вкладки и закладки не поддерживаются. Помимо прочего, приватный браузер автоматически блокирует рекламу, а также социальные и аналитические трекеры, что при необходимости можно отключить. При желании можно настроить блокировку веб-шрифтов.

Firefox Focus для iOS умеет блокировать рекламные модули в Safari, чего, к сожалению, не скажешь о версии для Android. Зато последняя может похвастаться статистикой заблокированных рекламных объявлений и трекеров и кнопкой отключения блокировки в меню. При работе в фоновом режиме браузер не забудет напомнить о необходимости очистки персональных данных.

Браузер Firefox Focus уже можно загрузить из магазина Google Play.

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