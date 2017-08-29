Fitbit Ionic: умные часы на собственной операционке

Компания Fitbit, известная фитнес-трекерами, представила первые в своей истории умные часы – Fitbit Ionic.

Примечательно, что гаджет работает не на Android Wear: здесь используется собственная ОС Ionic. Преимущество такого решения состоит в продолжительном времени работы от одного заряда батареи – более 4 дней в обычном режиме и до 10 часов при включённом датчике GPS. Fitbit Ionic отслеживают стандартные спортивные активности, включая плавание. Часы не боятся воды и выдерживают погружение на глубину до 50 метров. Ремешки сменные, можно выбирать из разных материалов, включая кожу.

Гаджет оснащён оптическим сенсором пульса. Он отображает пульсовые зоны в режиме реального времени, а также отслеживает пульс в состоянии покоя (круглосуточно) и вариабельность сердечного ритма. В следующем году часы получат функцию Audio Coaching.

Что же касается ОС Ionic, то Android Apps тут не пойдут, зато уведомления от Facebook, Instagram, Snapchat и подобного сваливаться будут. Кроме соответствующих приложений, вскоре для часов появятся Strava, Pandora и AccuWeather. При этом объём встроеенной памяти Fitbit Ionic равен 2,5 Гб.

Поддерживаются мобильные платежи для карт Visa, Mastercard и American Express, выпущенных топовыми банками в «более, чем 10 регионах».

Старт продаж Ашеише Ionic в Северной Америке намечен на октябрь. Стоимость составит $300.

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