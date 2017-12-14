Google Assistant: для смартфонов на Android Lollipop и планшетов

Ассистент Google Assistant изначально был доступен только на смартфонах Pixel. Затем он появился на Android-устройствах с версией ОС не ниже Marshmallow, а теперь пошёл ещё дальше.

Во-первых, Google Assistant появится на более старых устройствах, работающих под управлением Android Lollipop. Виртуальный помощник уже на пути к пользователям устройств с установленным английским языком интерфейса, живущим в США, Великобритании, Индии, Австралии, Канаде и Сингапуре. Испаноязычным пользователям помощник будет доступен на территории США, Мексики и Испании. Прочие регионы, где появится ассистент, включают Италию, Японию, Германию, Бразилию и Корею. Начать пользоваться Google Assistant можно будет после установки обновления сервиcов Google Play Services.

Во-вторых, помощник придёт на планшеты, даже несмотря на то, что подобные Android-устройства постепенно уходят с рынка. Сначала ассистентом смогут воспользоваться англоязычные жители США, но позднее он станет доступен для других регионов. В каких – Google пока не уточняет.

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