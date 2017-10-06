Google Clips: жизнь на камеру

Ещё одной новинкой от Google стала маленькая камера под названием Google Clips.

Этот умный гаджет создан специально для того, чтобы запечатлеть все важные моменты в жизни своего хозяина. Более того, камера Google Clips сама решает, что именно снимать и автоматически записывает короткие клипы. Позднее их можно посмотреть на смартфоне в приложении Google Clips (будет доступно для Android и iOS). Камера совместима со смартфонами Google Pixel, Samsung Galaxy S7/S8, а также iPhone 6 и новее.

Продажи камеры в скором времени стартуют в США по цене $249.

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