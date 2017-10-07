Google Pixelbook: лёгкий, мощный и со стилусом

Google показала Pixelbook – хромбук-трансформер со стилусом.

Новинка отличается лёгкостью (1,1 кг), небольшой (10,3 мм) толщиной и способностью работать на одном заряде батареи до 10 часов, а компания обещает регулярно обновлять Chrome OS. Кроме того, это первый ноутбук со встроенным Google Assistant.

Несмотря на то что это хромбук, его характиристики впечатляют – процессор Intel Core i5 или i7, до 16 Гб оперативной и до 512 Гб встроенной памяти и 12,3-дюймовый дисплей по примеру Apple MacBook. Более того, Pixelbook отличается исключительной гибкостью – сенсорный экран позволяет превращать его в планшет или же ставить «палаткой». Батарею можно быстро зарядить с помощью порта USB-C: всего 15 минут и хромбук продержится 2 часа. А если вы владелец смартфона Pixel, то при отсутствии сети Wi-Fi Pixelbook автоматически подключится к мобильной сети благодаря функции Instant Tethering.

Для Pixelbook предусмотрен стилус, разработанный совместно с экспертом в данной области – Wacom. Pixelbook Pen имеет отклик всего в 10 мс, восприятие угла наклона до 60 градусов, а также 2000 градаций нажатия.

Цены на Google Pixelbook начинаются с $999. Предзаказать его можно сейчас, а поставки начнутся 31 октября. Стилус Pixelbook Pen оценили в $99.

Источник