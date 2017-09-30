GoPro Hero6 Black: 4K при 60 кадрах в секунду

Компания GoPro представила экшн-камеру Hero6 Black. Она примечательна тем, что пишет 4K видео при 60 кадрах в секунду.

В камере установлен фирменный процессор GP1. Он-то и отвечает за повышенную частоту кадров: здесь она в два раза выше по сравнению с предыдущей модель Black.

Кроме этого Hero6 Black записывает Full HD ролики при 240 кадрах в секунду и видео в разрешении 2,7K при 120 кадрах в секунду. Усовершенствована электронная стабилизация изображения – она доступна для роликов вплоть до разрешения 4K при 30 кадрах в секунду и Full HD при 120 кадрах в секунду.

Чип GP1 также обеспечивает расширенный динамический диапазон и улучшает картинку при недостаточном освещении. При этом батарея на одном заряде продержится столько же, сколько её “коллега” в модели Hero5 Black, при условии работы в одинаковых режимах. Hero6 Black может похвастаться и более шустрым Wi-Fi (5 ГГц).

Остальное по сравнению с предшественником не изменилось. Фотографии по-прежнему имеют разрешение 12 Мп (JPG или RAW) и специальный режим Wide Dynamic Range никуда не делся.

Камера защищена от воды: её можно погружать на глубину до 10 метров без специального бокса. Помимо этого, GoPro Hero6 Black оснащена датчиком GPS и 2-дюймовым LCD экраном.

Стоимость новинки составляет $500, а цена GoPro Hero5 Black снизилась до $400.

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