Honor Band 3: европейский анонс

На презентации в Берлине компания Huawei показала европейской аудитории фитнес-браслет Honor Band 3.

В плане дизайна новинка оказалась скромной, но изящной. Переднюю панель основного модуля гаджета занимает чёрно-белый экран . Под ним расположена круглая кнопка, предназначенная для навигации по интерфейсу. Ремешок выполнен из силикона и представлен в трёх цветах – чёрном, оранжевом и синем.

Honor Band 3 рассчитан на рядовых пользователей и предлагает базовый функционал без каких-либо изысков. Отслеживание с помощью датчика GPS здесь недоступно, зато сенсор пульса, акселерометр. а также инфракрасный датчик (чтобы определить когда браслет надет) – к нашим услугам. Гаджет может отслеживать активность как при беге, так и во время плавания: именно для этой цели он защищён от воды и выдерживает погружение на глубину до 50 метров. Помимо этого, браслет может показывать уведомления со смартфона и отслеживать фазы сна. Как утверждают в компании, батарея устройства рассчитана на 30 дней работы на одном заряде в обычном режиме и на 10 дней при активном датчике сердцебиения.

Существует две версии Honor Band 3 – с поддержкой NFC и без неё. К сожалению, первая вряд ли будет продаваться за пределами Китая. Как и более доступный Honor Band A2, этот браслет совместим со многими, новыми и не слишком, устройствами. Он работает с девайсами на Android 4.4 и выше, а также iOS 8 и новее. В Европе Honor Band 3 обойдётся в €69.

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