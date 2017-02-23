Honor V9: доступное 3D-моделирование

Компания Huawei анонсировала в Китае смартфон Honor V9. Девайс хорошо укомплектован и при этом может похвастаться «вкусной» ценой. Кроме того, аппарат позиционируется в качестве первого в мире смартфона с функцией 3D-моделирования.

Так, преемник прошлогоднего Honor V8 получил:

5,7-дюймовый IPS экран с QHD разрешением

восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 960 с графикой Mali-G71, как у Huawei Mate 9

4 или 6 Гб оперативной памяти (LPDDR4)

64 или 128 Гб расширяемой встроенной памяти

двойную основную камеру (12 + 12 Мп) с двойной вспышкой и объективом в с апертурой f/2.2. Она также оснащена лазерным фокусом, что позволяет реализовать функцию 3D-моделирования

8 Мп камеру для селфи

модуль LTE, сканер отпечатков пальцев и разъём USB Type-C

ёмкую батарею на 4000 мАч, опять же, как у Huawei Mate 9

Размеры смартфона составляют 157 x 77.5 x 6.97 мм, а масса – 184 грамма. Операционная система – Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.0. Фаблет Honor V9 представлен в чёрном, золотистом, красном и синем цветах.

Цены на девайс весьма доступные. Версию с 4/64 Гб памяти оценили в $377, модель с 6/64 Гб стоит $436, а вариант с 6/128 Гб обойдётся в $508. Старт продаж намечен на 28 февраля. Международный релиз может состояться на MWC 2017.

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