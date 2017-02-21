HTC One X10: “живые” фото и начинка

В начале января этого года в сети появились некоторые подробности о смартфоне HTC One X10. Теперь мы можем оценить его «почти вживую».

Ожидается, что аппарату достанется 5,5-дюймовый экран, восьмиядерный процессор MediaTek Helio P10, а также 16,3 Мп основная камера и круглый сканер отпечатков пальцев. Опубликованные в сети «шпионские снимки» и характеристики гаджета подтверждают эти сведения.

На задней панели устройства расположена одиночная 16,3 Мп камера (Helio P10 не поддерживает двойные фотомодули) c двухцветной вспышкой. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Сканер отпечатков круглый и размещён на передней панели, а кнопка питания находится на правой грани вместе с качелью регулировки громкости. Источник сообщает, что диагональ Full HD дисплея составляет 5,5 дюймов, а объём оперативной и встроенной памяти – 3 Гб и 32 Гб соответственно. Есть слот для microSD b модули 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2 и GPS. Операционная система – Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой HTC Sense UI.

Предполагаемая стоимость девайса по разным данным равна от $174 до $288. Похоже, HTC намерена конкурировать с Meizu и Xiaomi, выпускающими сбалансированные и доступные смартфоны. Возможно, мы увидим HTC One X10 на MWC 2017.

Источник: 1, 2