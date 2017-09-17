Huawei G10 (Maimang 6): безрамочный средний класс на рендерах и фото

В отличие от «коллег», компания Huawei трендовые безрамочные смартфоны пока не представила. Впрочем, одна модель уже на подходе.

Примечательно, что аппарат под названием Huawei G10 (Maimang 6) относится к среднему классу. Он получит 5,9-дюймовый экран с разрешением 1080 x 2160 пикселей (соотношение сторон 18:9) и уже успел засветиться как на рендерах, так и на «живых» фото.

Помимо широкоформатного дисплея фаблету достанутся сразу четыре камеры – по две спереди и сзади, причем селфи можно будет делать со вспышкой. В списке прочих характеристик Huawei G10 значатся процессор Kirin 650, до 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти,а также батарея на 3240 или 3340 мАч. В качестве операционной системы выступит Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.1. Hfpvths смартфона составят 156,2 × 75,2 × 7,5 мм при массе 164 грамма.

Анонс новинки намечен на 22 сентября.

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