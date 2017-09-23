Huawei Maimang 6: официальный анонс

В полку безрамочных моделей снова прибыло: компания Huawei официально представила смартфон Maimang 6.

Аппарат, который за пределами Китая может получить название Huawei Mate 10 Lite, располагает:

5,9-дюймовым экраном с разрешением 2160 x 1080 пикселей (соотношение сторон 18:9)

восьмиядерным процессором Kirin 659

4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти + гиридный слот для второй SIM/microSD

основной камерой с модулями на 16 Мп и 2 Мп

камерой для селфи, состоящей из дуэта 13 Мп + 2 Мп

сканер отпечатков пальцев

батареей ёмкостью 3340 мАч

Размеры Huawei Maimang 6 составляют 156,2 x 75,2 x 7,5 мм при массе 164 грамма. В качестве операционной системы выступает Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.1. Цвета корпуса – чёрный, золотой и синий. Новинку оценили в $365, а старт продаж намечен на 30 сентября.

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