Huawei MediaPad T3: сертификация в TENAA

На сайте китайской организации по сертификации (TENAA) замечен планшет Huawei MediaPad T3 8.0.

Согласно опубликованным данным, гаджет с кодовым именем KOB-L09 получит 8-дюймовый экран с разрешением 1280 x 800 пикселей и неназванный четырёхъядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц (возможно, Qualcomm Snapdragon 425).

Объём оперативной памяти составит 3 Гб, а встроенной – 32 Гб. Фоточасть будет по сегодняшним меркам номинальной: основная 5 Мп и фронтальная 2 Мп камера. При этом питание будет осуществляться от достаточно ёмкой батареи на 4650 мАч. В качестве операционной системы выступит Android 7.0 Nougat.

Размеры Huawei MediaPad T3 составят 211,1 x 124,7 x 7,95 мм, а масса – 350 граммов. Цвета корпуса – серый и золотистый. Возможно, планшет представят на MWC 2017, а версия под брендом Honor может получить название Honor Pad 3.

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