Huawei P10 Lite: официальный анонс

На MWC 2017 Huawei показала смартфоны P10 и P10 Plus, а вот упрощённую модель P10 Lite решила оставить на потом и анонсировала её только сейчас.

Ранее смартфон стал героем ряда утечек на сайтах европейских магазинов. Теперь же информация о Huawei P10 Lite подтверждена официально. По традиции, бренд Leica для камер младшей модели не используется. Двойной основной камеры здесь также нет.

Среди характеристик новинки значатся:

5,2-дюймовый IPS Full HD экран

процессор Kirin 658 (8 ядер Cortex-A53, графика Mali-T830MP2

4 Гб оперативной памяти

32 Гб встроенной памяти + слот для microSD объёмом до 256 Гб

12 Мп основная камера с автофокусом, двухцветной вспышкой и объективом с апертурой f/2.2

8 Мп камера для селфи – с автофокусом и светлым объективом с диафрагмой f/2.0. При этом в приложение “Камера” добавился режим портретного селфи, с помощью которого можно делать автопортреты с красиво размытым фоном

два слота для SIM-карт

модули LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acб Bluetooth 4.1, NFC

батарея ёмкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки

Работает Huawei P10 Lite под управлением Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.1, где доступны: жесты-постукивания, оптимизация памяти, энергосбережение Power Saver 5.0 и многое другое.

Размеры смартфона составляют 146,5 x 72 x 7,2 мм при массе 146 граммов. Huawei P10 Lite будет представлен в чёрном, белом, золотистом и голубом цветах. Международные продажи стартуют 31 марта, вместе с Huawei P10. Huawei P10 Plus появится позже – 7 апреля. Стоимость трёх смартфонов в Великобритании составит £299, £549 и £649.

Источник