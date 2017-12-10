Huawei P11: тройная камера и 40 мегапикселей?

Двойные камеры в смартфонах уже стали привычной вещью, а те, кто шутит про появление в будущем моделей с тройными камерами, похоже, не ошибаются. Первопроходцем в этой области может стать компания Huawei (если, конечно, её не опередит Vivo).

Впервые тройная основная камера может появиться на борту смартфона Huawei P11. Она позволит делать 40 Мп снимки, а также сможет похвастаться пятикратным «гибридным зумом». Селфи можно будет снимать в разрешении 24 Мп, при этом они будут качественными даже при недостаточном освещении.

Основная камера снова будет выступать под брендом Leica, а специальный режим Pro Night Mode позволит запечатлеть красивый ночной пейзаж даже без штатива. За моментальное распознавание сцен и автокадрирование будет отвечать искусственный интеллект.

На попавших в сеть рекламных материалах, которые к настоящему моменту уже удалены, указана некая Huawei PCE Series. Возможно, так назовут существующую линейку смартфонов «P», а может быть, это будет новая серия фотофлагманов.

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