Hydrogen One: модульный смартфон с голографическим дисплеем

Производитель профессиональных камер компания Red рассказала о своих планах по выпуску смартфона. Аппарат под названием Hydrogen One будет оснащён голографическим дисплеем.

Как отмечают в компании, отдельное устройство для просмотра многомерного контента больше не понадобится, поскольку новый смартфон будет использовать «нанотехнологию для плавного переключения между традиционным 2D, голографическим многомерным, и 3D контентом, а также интерактивными играми”.

Hydrogen One будет работать под управлением ОС Android, в которую будет интегрирован специальный алгоритм конвертации стереозвука в многоканальный. Помимо этого, смартфон будет модульным, позволяя подсоединять устройства для качественной съёмки фото и видео. Конечно же, аппарат будет совместим с камерами Red, такими как Scarlett, Epic и Weapon.

О прочей начинке известно лишь то, что смартфону достанется 5,7-дюймовый экран, порт USB Type-C и 3,5 мм разъём для наушников. Стоимость Hydrogen One в версии Aluminium составляет $1195, а в модификации Titanium – $1595. Эта цена будет действовать для первых заказчиков, к ним смартфон отправится в первом квартале 2018 года.

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