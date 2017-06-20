Идея высокоскоростных тоннелей пришлась по душе властям Лос-Анджелеса

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск на своей страничке в Twitter поделился информацией о первом крупном потенциальном заказчике для своего нового стартапа The Boring Company.

Маск заявил, что он провел с мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарсетти очень плодотворную и многообещающую беседу на тему создания сети высокоскоростных тоннелей под городом, которая будет использоваться для быстрого перемещения автомобилей и людей.

Насколько продвинулись Маск и Гарсетти в своем разговоре, пока неизвестно, но последний хорошо отзывался о The Boring Company в ходе последнего интервью телеканалу ABC.

Илон Маск делает акцент на том, что технологии в случае с The Boring Company — это самая простая часть задачи. Компании придется получить массу разрешений для создания сети тоннелей под огромным мегаполисом, а также убедить в целесообразности воплощения такой идеи многих людей.

Пробки являются довольно большой проблемой для Лос-Анджелеса, поэтому власти могут оказаться более сговорчивыми и пойти на встречу Маску в реализации проекта.