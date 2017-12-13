Instagram: подпишись на хэштег!

Раньше в Instagram можно было подписываться на аккаунты, а теперь ещё и на… хэштеги!

Алгоритм весьма прост. В поиске находите понравившиеся хэштеги, а потом открываете каждый и нажимаете «Подписаться». После этого топовые посты с этими тегами появятся в вашей ленте, а на соответствующей панели будут доступны некоторые свежие истории.

Как и в случае с аккаунтами, можно отписаться от хэштеги в любое время. Если вы не можете выбрать, на что подписаться, Instagram заботливо покажет список тегов, за которыми следят другие люди. Список можно увидеть в любом «человеческом» профиле, но если аккаунт закрытый, увидеть его хештеги смогут только подписчики.

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