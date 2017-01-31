Как посадить Space Shuttle на Землю?

Невероятное и очень классно исполненное видео о том, какие трудности необходимо преодолеть, что бы затормозить с орбиты и посадить неуклюжий космический челнок на отрезке ВПП длиной 4.5 км…

Это видео опубликовано на канале Alfa Centauri, который я очень рекомендую к подписке всеми, кому интересен космос и космонавтика.

Вот как описывают тему ролика сами авторы перевода: Невероятно крутая 18-ти минутная лекция Брета Коупленда на мероприятии Stack Overflow 2016 Remote Meetup in Philadelphia. Команда Alpha Centauri благодарит Брета за разрешение перевести, озвучить и опубликовать его лекцию на YouTube.