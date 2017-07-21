Lenovo: гибкий смартфон и не только

На собственном мероприятии Lenovo Tech World компания показала гибкий смартфон и ряд других концептов и технологий.

Гаджет получил название Lenovo Cplus, а его гибкость позволяет носить его на руке в качестве браслета. Этот браслет оснащён 4,35-дюймовым AMOLED экраном, а его задняя панель выполнена из натуральной кожи, цвет которой можно выбрать из множества вариантов. Нестандартный форм-фактор позволяет устройству по совместительству играть роль умных часов с возможностью быстрого и лёгкого перехода в режим смартфона. Здесь используется карта eSIM.

Кроме смартфона компания рассказала о новом виртуальном ассистенте CAVA. Он умеет распознавать лица и понимать естественный язык. Помощник может выдавать рекомендации на основе информации в календаре.

Устройство SmartCast+ является чем-то средним между проектором Sony Xperia Touch и колонкой Amazon Alexa. Девайс может распознавать объекты и звуки для активации функций, связанных с дополненной реальностью.

Кстати, о последней. Компания показала шлем дополненной реальности daystAR. Это автономное устройство с 40-градусным углом обзора, которое не требует подключения к компьютеру или смартфону.

Наконец, Lenovo поделилась концептом умного жилета SmartVest, который позволит более точно отслеживать активность во время тренировок и не только, благодаря ЭКГ-датчикам, регистрирующим данные 24 часа в сутки.

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