LG Pay: на смартфонах среднего класса, начиная с LG K10 (2018)

Ещё в июле LG объявила, что LG Pay будет доступен на смартфонах среднего класса. Это произойдёт уже в начале следующего года.

Первым смартфоном с поддержкой фирменного платёжного сервиса станет LG K10 (2018), который покажут на выставке CES в январе. Корейский запуск LG Pay состоялся в июне этого года на флагмане LG G6.

Сервис основан на технологии беспроводной магнитной связи (Wireless Magnetic Communication) в отличие от конкурентного Samsung Pay, где используется технология магнитной защищённой передачи данных (Magnetic Secure Transmission или MST).

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