LG Q6, Q6+ и Q6α: бюджетники с флагманскими замашками

Флагманские фишки добрались до бюджетного сегмента. Корейская компания представила сразу несколько доступных моделей с экраном Full Vision. Это смартфоны LG Q6, Q6+ и Q6α.

Гаджеты отличаются только объёмом памяти, а внешность и прочая начинка у них одинаковые. Всем достался 5,5-дюймовый дисплей Full Vision с Full HD+ (2160×1080) разрешением, процессор Qualcomm Snapdragon 435, модули Wi-Fi 802.11n (без поддержки 5 ГГц диапазона) и Bluetooth 4.2, а также батарея на 3000 мАч. За снимки отвечают 13 Мп основная камера и фронтальный модуль для селфи с широкоугольным объективом (угол обзора – 100 градусов).

Объём памяти составляет:

для LG Q6α – 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти

для LG Q6 – 3 Гб оперативной / 32 Гб встроенной памяти

для LG Q6+ – 4 Гб оперативной / 64 Гб встроенной памяти

Как и у LG G6, корпус данных гаджетов выполнен из алюминия серии 7000. От флагмана им также досталась способность распознавать лица.

Продажи LG Q6, Q6+ и Q6α стартуют в августе. Сначала смартфоны появятся в Азии, а позже доберутся до Европы, Латинской и Северной Америки.

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