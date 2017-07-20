LG Q8: компактный LG V20

Компания LG тихонько представила смартфон LG Q8, который может по праву считаться мини-версией прошлогоднего LG V20.

Широкоформатный экран гаджету не достался: вместо этого он оснащён 5,2-дюймовым QHD дисплеем и дополнительным экранчиком, расположенным рядом с селфи-камерой.

Дисплей выполнен по технологии Quantum IPS, по примеру топовых смартфонов компании, и защищен стеклом Gorilla Glass 4. Максимальная яркость – 500 нит. Вспомогательный экранчик меньше, чем у LG V20, однако его разрешение составляет те же 160 x 1040 пикселей. Задняя панель с двумя камерами очень напоминает всё тот же LG V20.

LG Q8 можно назвать “почти флагманским”. Его корпус выполнен из металла и защищён от влаги и пыли по стандарту IP67, а среди прочих характеристик значатся:

процессор Qualcomm Snapdragon 820 (не 821, как у LG G6, но и не 435, как у Q6

4 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти + слот для microSD

двойная камера с 13 Мп модулем (1/2.6-дюймовая матрица, размер пикселя – 1,12 мкм, апертура f/1.8) и 8 Мп модулем (широкоугольный объектив с углом обзора 135 градусов и апертурой f/2.4, 1/4-дюймовая матрица, размер пикселя – 1,12 мкм). Есть система оптической стабилизации изображения и возможность записи 4K видео

5 Мп камера для селфи с широкоугольным объективом (угол обзора 120 градусов)

ЦАП Quad DAC

несъёмная батарея на 3000 мАч

ОС Android 7.0 Nougat

Старт продаж LG Q8 намечен на этот месяц, а стоимость новинки пока не объявлена.

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