LG V30: Snapdragon 835 и обилие камер

В то время как LG G6 получит процессор Qualcomm Snapdragon 821 вместо Snapdragon 835, “поблагодарив” за это Samsung, LG V30 может повезти больше.

Согласно слухам из Китая, именно этой модели предположительно достанется свежий топовый чипсет Snapdragon 835.

Утечка раскрывает и некоторые другие характеристики преемника LG V20, среди которых значатся: 6 Гб оперативной памяти, две двойные камеры (основная и фронтальная), а также улучшенный четверной ЦАП. Последний, возможно, будет похож на тот, что приписывают LG G6. Кроме того, нам туманно намекают, что LG V30 сможет похвастаться какими-то интересными функциями. Ранее также сообщалось, что вспомогательный экран смартфона будет заменён на некое лучшее решение.

В продажу LG V30 поступит во второй половине этого года, а его стоимость пока не раскрывается.

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