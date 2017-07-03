LG V30: только один экран?

Смартфоны LG V10 и V20, как известно, могут похвастаться наличием дополнительного дисплея. Мы ждём того же от грядущего LG V30, но оправдает ли он надежды?

Как выясняется, второго экрана у будущей топовой новинки может и не быть, несмотря на то, что эта фишка является знаковой для V-серии смартфонов от LG. Вместо этого гаджет может получить большой основной экран с соотношением сторон 18:9, как у LG G6.

Сообщается, что LG V30 достанется OLED дисплей – впервые для флагманских смартфонов компании. Этот шаг наверняка продиктован современными тенденциями, ведь даже Apple собирается оснастить “органикой” свой новый iPhone. Кроме того, как утверждает источник, на борту ожидаются: процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. По сути, это будет более крупная и мощная версия флагмана LG G6.

Как стало известно ранее, LG V30, скорее всего, получит стеклянную заднюю панель, а заряжать его можно будет беспроводным способом.

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