LG Watch Style и LG Watch Sport: стиль, спорт и Google

LG показала две модели часов, созданных совместно с Google. LG Watch Style и LG Watch Sport станут первыми умными часами с долгожданной ОС Android Wear 2.0 “из коробки”.

LG Watch Style миниатюрнее и дешевле. Гаджет оснащён круглым 1,2-дюймовым P-OLED дисплеем с разрешением 360 x 360, процессором Snapdragon Wear 2100, 512 Мб оперативной и 4 Гб встроенной памяти, датчиком освещения, батареей на 240 мАч, а также модулями Bluetooth и Wi-Fi. Корпус LG Watch Style выполнен из нержавеющей стали и защищён от влаги пыли по стандарту IP67. В комплект входит кожаный ремешок. Элегантную модель в цветах серебристый и титан оценили в $249, а версия в розово-золотистом цвете обойдётся в $279.

LG Watch Sport выглядят брутальнее, а начинка у них более продвинутая. Часы располагают 1,38-дюймовым P-OLED экраном с разрешением 480 x 480 и процессором Snapdragon Wear 2100. Объём оперативки вырос до 768 Мб, а встроенная память по-прежнему составляет 4 Гб. Батарея тоже “повкуснее” – 430 мАч. Набор модулей и датчиков включает Bluetooth, Wi-Fi, LTE, GPS, NFC, а также сенсор пульса, барометр и датчик внешней освещенности. Модель LG Watch Sport надёжнее защищена от внешних воздействий – по стандарту IP68. Цвета корпуса – титан и тёмно-синий (эксклюзив Google Store). Стоимость составляет $349.

В ближайшие недели LG Watch Style и LG Watch Sport поступят в продажу в ряде стран, включая Россию.

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