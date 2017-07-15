Louis Vuitton Tambour Horizon: модные и умные

Ещё один модный бренд вышел на рынок с умными часами. Louis Vuitton представил гаджет Tambour Horizon.

Часы работают под управлением Android Wear 2.0 и оснащены:

круглым 1,2-дюймовым AMOLED экраном с разрешением 390×390 пикселей

процессором Qualcomm Snapdragon Wear 2100

512 Мб оперативной и 4 Гб встроенной памяти

батареей на 300 мАч

Корпус Tambour Horizon диаметром 42 мм имеет толщину 12,55 мм. Гаджет не боится воды и выдерживает погружение на глубину до 30 метров. Экран и задняя панель защищены сапфировым стеклом. Для часов предлагается широкий выбор съёмных ремешков – всего 60 вариантов.

ОС Android Wear 2.0 дополнена двумя фирменными приложениями – My Flight and City Guide. Первое позволяет объединить всю информацию о ваших перелётах в одном месте, а вторая содержит подсказки и рекомендации, которые пригодятся в чужом городе.

Базовую модель Tambour Horizon из нержавеющей стали модный дом оценил в $2450, а версия часов в чёрном цвете обойдётся в $2900.

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