Mastercard: сканер отпечатков в банковской карте

В наличии сканера отпечатков пальцев на смартфоне уже нет ничего удивительного. А что если оснастить им платёжную карту? Именно так и поступила Mastercard.

После успешных испытаний компания представила в Южной Африке первую в мире платёжную карту со сканером отпечатков пальцев, которая избавит владельца от необходимости вводить ПИН-код. Распространить новинку по всему миру Mastercard планирует уже в этом году.

Для выдачи новых карт банкам необходимо ввести у себя соответствующую технологию. Кроме того, будущим владельцам карты нужно будет зарегистрировать отпечатки пальцев. В памяти сканера могут храниться два отпечатка и все они должны принадлежать владельцу карты, передавать её другому лицу нельзя. Специальное оборудование для карт со сканером не понадобится, а при оплате нужно будет просто держать палец на карте.

Непосредственно сканер расположен в верхнем правом углу карты. Если верить тем, кто тестировал технологию, процесс авторизации проходит гораздо быстрее, чем при вводе ПИН-кода и последующем ожидании подтверждения от банка.

Представители Mastercard отметили, что в целях безопасности авторизовать платёж по новым картам можно будет как с помощью отпечатка пальца, так и с помощью ПИН-кода. Исчезнет только магнитная полоса.

Источник