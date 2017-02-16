Meizu M5s: металл и быстрая зарядка

Meizu показала доступную новинку – смартфон M5s, который весьма привлекателен в своей ценовой категории. Он стал улучшенной версией Meizu M5, представленного осенью.
Корпус выполнен уже не из поликарбоната, а из металла. В плане же начинки аппарат может похвастаться:
- 5,2-дюймовым IPS экраном с HD разрешением
- процессором MediaTek MT6753 (8 ядер Cortex-A53 с тактовой частотой 1,3 ГГц? графика Mali-T860MP2)
- 3 Гб оперативной памяти
- 16/32 Гб встроенной памяти + слот для microSD объёмом до 128 Гб
- 13 Мп основной камерой с фазовым автофокусом, двойной вспышкой и 5-элементным объективом с диафрагмой f/2.2
- 5 Мп камерой для селфи
- сканером отпечатков пальцев mTouch
- модулями Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, LTE с VoLTE
- батареей на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки
Немного удивляет тот факт, что ёмкость батареи чуть меньше по сравнению с предыдущей версией. однако в целом смартфон смотрится выгоднее. Операционная система – Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Flyme UI.
Смартфон представлен в чёрном, серебристом, золотистом и розовом цветах, а его размеры составляют 148,2 x 72,5 x 8,4 мм при массе 143 грамма. Версию с 16 Гб встроенной памяти оценили в $115, а в $145 обойдётся вариант с 32 Гб на борту.