Meizu M5s: металл и быстрая зарядка

Meizu показала доступную новинку – смартфон M5s, который весьма привлекателен в своей ценовой категории. Он стал улучшенной версией Meizu M5, представленного осенью.

Корпус выполнен уже не из поликарбоната, а из металла. В плане же начинки аппарат может похвастаться:

5,2-дюймовым IPS экраном с HD разрешением

процессором MediaTek MT6753 (8 ядер Cortex-A53 с тактовой частотой 1,3 ГГц? графика Mali-T860MP2)

3 Гб оперативной памяти

16/32 Гб встроенной памяти + слот для microSD объёмом до 128 Гб

13 Мп основной камерой с фазовым автофокусом, двойной вспышкой и 5-элементным объективом с диафрагмой f/2.2

5 Мп камерой для селфи

сканером отпечатков пальцев mTouch

модулями Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, LTE с VoLTE

батареей на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки

Немного удивляет тот факт, что ёмкость батареи чуть меньше по сравнению с предыдущей версией. однако в целом смартфон смотрится выгоднее. Операционная система – Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Flyme UI.

Смартфон представлен в чёрном, серебристом, золотистом и розовом цветах, а его размеры составляют 148,2 x 72,5 x 8,4 мм при массе 143 грамма. Версию с 16 Гб встроенной памяти оценили в $115, а в $145 обойдётся вариант с 32 Гб на борту.

Источник