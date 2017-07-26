Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus: дуэт с двумя экранами

Как и обещала, компания Meizu представила топовый дуэт – Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus.

Главной фишкой новинок стал вспомогательный 1,9-дюймовый Super AMOLED дисплей на задней панели. Этот мини-экран, производителем которого выступила компания Samsung, может использоваться для просмотра уведомлений и управления музыкальным плеером, а также служить видоискателем, если вдруг вы захотите сделать селфи при помощи основной камеры.

Кстати, о последней: основная камера, впервые для смартфонов Meizu, состоит из двух 12 Мп модулей с матрицами Sony IMX386 (цветной и монохромной), двухцветной вспышкой и объективами с апертурой f/2.0. За селфи отвечает 16 Мп фронтальная камера.

Meizu Pro 7 Plus стал первым смартфоном, оснащённым десятиядерным процессором MediaTek Helio X30, выполненным по 10-нм техпроцессу. Стандартному Meizu Pro 7 достался чипсет среднего класса – MediaTek Helio P25. Впрочем, ожидается, что смартфон выйдет и в версии с Helio X30.

Список отличий продолжает объём памяти – 6/128 Гб у Meizu Pro 7 Plus и 4/64 Гб у Meizu Pro 7. Первая модель, как и намекает название, получила экран с большей диагональю и разрешением (5,7 дюйма, Super AMOLED QHD), а второй достался 5,2-дюймовый Super AMOLED Full HD дисплей. Питание обеспечивает батарея на 3500 мАч (+ технология быстрой зарядки mCharge 4.0) у Pro Plus и 3000 мАч у Pro 7 (+ технология mCharge 3.0).

Помимо прочего, Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus получили по 3,5 мм джеку для наушников и выделенному ЦАПу Cirrus Logic CS43130 Hi-Fi с интегрированным усилителем для наушников. В качестве операционной системы выступает Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой Flyme.

Продажи Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus стартуют 5 августа, а стоимость составит $430 и $530 соответственно.

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