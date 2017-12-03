Microsoft Edge для iOS и Android: выход из беты

Мобильная версия браузера Microsoft Edge вышла из беты и теперь доступна всем пользователям устройств на iOS и Android.

Каких-либо ограничений ни на одной из вышеназванных платформ нет. Если вы пользуетесь Edge на компьютере с Windows 10 и хотите синхронизировать данные (история просмотров, список для чтения, пароли, логины и открытые вкладки) со смартфоном, это станет возможным после загрузки мобильной версии. Она как раз и предназначена для «бесшовной» работы на компьютере и мобильных устройствах. Среди полезных функций – голосовой поиск, сканер QR-кодов и приватный режим.

Приложение можно бесплатно загрузить в магазинах Google Play Store и App Store. Пока мобильный Edge доступен только в некоторых регионах.

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