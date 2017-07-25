Moto Z2 Force Edition: официальный анонс

В последнее время Motorola представляла смартфоны среднего класса. Дошла очередь и до флагмана: Moto Z2 Force Edition наконец представлен официально.

Прочный корпус аппарата изготовлен из армированного алюминия 7000 серии и имеет водоотталкивающее нанопокрытие.

На борту:

5,5-дюймовый QHD POLED экран с противоударным покрытием ShatterShield

процессор Qualcomm Snapdragon 835

4 Гб оперативной и 64 Гб расширяемой встроенной памяти

основная камера с двумя 12 Мп модулями (каждый с объективом с апертурой f/2.0). Один из них монохромный, второй – цветной. Камера может создавать эффект малой глубины резкости (размытие фона), используя монохромный модуль в качестве сенсора глубины. Кроме того, можно делать чёрно-белые снимки. Есть фазовый и лазерный автофокус, а также функция записи 4K видео. Система оптической стабилизации изображения отсутствует

5 Мп камера для селфи (апертура f/2.2)

два слота для SIM (опционально)

модули NFC, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac с MIMO, Bluetooth 4.2 с поддержкой 5.0 после обновления до Android O

разъём USB Type-C для зарядки, передачи данных и аудио. Джека для наушников нет, однако в комплекте поставляется адаптер

сканер отпечатков пальцев

батарея ёмкостью 2730 мАч + 15 Вт зарядка TurboPower. прошлогодняя модель могла похвастаться аккумулятором на 3510 мАч

ОС Android 7.1.1 Nougat.

Moto Z2 Force Edition поддерживает все имеющиеся MotoMods, включая прошлогодние модели, а также те, что представлены вместе с Moto Z2 Play.

Новинка появится этим летом в Мексике и Бразилии, а также странах Европы, Ближнего Востока и Африки и будет представлена в чёрном и золотистом цветах. Эксклюзивная версия для оператора T-Mobile будет выполнена в сером цвете.

Вместе со смартфоном представлен и новый аксессуар – 360 Camera Moto Mod, который умеет записывать сферические 4K видео с 3D звуком. Ролики можно редактировать прямо на смартфоне и даже вести прямые трансляции. Камеру 360 Camera Moto Mod оценили в $299, а в продаже она появится с 10 августа.

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