Motorola: возвращение в Россию

Бренд Motorola снова появился на российском рынке. В ознаменование “перезагрузки” на полках магазинов появилось сразу несколько моделей смартфонов.

В числе первых оказались доступные Moto C и С Plus.

Moto C достались: 5-дюймовый FWVGA (854×480) экран, четырёхъядерный процессор MediaTek MT6737M с тактовой частотой 1,1 ГГц или MT6580M с тактовой частотой 1,3 ГГц, 1 Гб оперативной и 8/16 Гб встроенной памяти, основная 5 Мп камера и 2 Мп камера для селфи (обе со вспышкой), съёмная батарея на 2350 мАч.

Moto С Plus, в свою очередь, располагает 5-дюймовым HD экраном, четырёхъядерным процессором MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1.3 ГГц, 1/2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти, 8 Мп основной камерой и 2 Мп фронтальной камерой со вспышкой, а также ёмкой батареей на 4000 мАч.

Обе новинки работают на ОС Android 7.0 Nougat. Стоимость Moto C составляет 4990 рублей за 3G версию и 6490 рублей за вариант с поддержкой 4G. Moto C Plus оценили в 8490 рублей.

Позднее к ним присоединятся более продвинутые Moto E и E Plus, известные в других странах как Moto E4 и E4 Plus.

Moto E оснащён 5-дюймовым IPS HD экраном, четырёхъядерным процессором MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1.3 ГГц, 2 Гб оперативной и 16 Гб расширяемой встроенной памяти, 8 Мп основной и 5 Мп селфи-камерой (обе со вспышкой), сканером отпечатков пальцев, модулями LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1, а также батареей на 2800 мАч.

Moto E Plus получил 5,5-дюймовый IPS HD экран, четырёхъядерный процессор MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1.3 ГГц, 3 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти (+ слот для microSD), 5 Мп фронтальную и 13 Мп основную камеру со вспышкой), модули LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1 и NFC (поддерживается Android Pay), сканер отпечатков пальцев, ёмкую батарею на 5000 мАч.

Операционная система в обоих случаях – под управлением Android 7.1.1 Nougat.. Смартфоны Moto E и Moto E Plus появятся в продаже в июле по цене 9990 рублей и 13 990 рублей соответственно.

Наконец, в России официально появится Moto Z2 Play с 5,5-дюймовым IPS Full HD экраном, процессором Qualcomm Snapdragon 626, 3/4 Гб оперативной памяти и 32/64 Гб встроенной памяти, 12 Мп основной камерой и 5 Мп камерой для селфи, а также портом USB Type-C и батареей ёмкостью 3000 мАч. Старт продаж намечен на август, а стоимость составит 34 990 рублей.

Источник